中國工商銀行湖北分行行長王芝斌被開除黨籍

中評社北京7月23日電／據中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、湖北省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、湖北省監委對中國工商銀行湖北省分行原黨委書記、行長王芝斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王芝斌喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，政治上腐化變質，拉攏人員搞“小圈子”、團團夥夥，串供並轉移贓款贓物，對抗組織審查，作風張揚，違反黨的優良傳統，政治上造成不良影響；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請，超標準乘坐交通工具；違背組織原則，不如實報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用工作中利用職權或職務上的影響為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規借用管理和服務對象資金，通過民間借貸獲取大額回報，在分配住房中侵害集體利益；工作嚴重不負責任，造成國有資產重大損失，打探、竊取紀律審查和巡視秘密，私自留存信訪涉密材料；權力觀異化，以權謀私，非法收受巨額財物；擅權妄為、濫用職權，違法發放貸款金額巨大。



王芝斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中國工商銀行黨委研究，決定給予王芝斌開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；湖北省監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。