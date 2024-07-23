中評社北京7月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，建立腐敗預警懲治聯動機制，加大對新型腐敗和隱性腐敗的甄別和查處力度。實踐中，如何建立完善機制，加強廉潔風險隱患動態監測，把握規律特點，總結經驗方法，透過紛繁複雜的行為表象揭露違紀違法的本質，及時有效懲治新型腐敗和隱性腐敗？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



光華 江蘇省泰州市委常委，市紀委書記、監委主任



何藝輝 湖南省常德市委常委，市紀委書記、監委主任



巫運康 雲南省文山壯族苗族自治州委常委，州紀委書記、監委主任



從個案清除、重點懲治中積累經驗，推進系統整治、全域治理



記者：相對於傳統腐敗行為，新型腐敗和隱性腐敗更具偽裝性、欺騙性、迷惑性。實踐中，解決新型腐敗和隱性腐敗甄別難、查處難等問題，採取了哪些舉措？



光華：我們充分發揮大數據分析的便利性，用好國庫集中支付、智慧審計、稅控發票等各類信息平台，通過數據關聯、碰撞對比、篩選分析，提高發現問題線索的精準度。比如，在查辦市級機關某部門負責人受賄案時，我們繪制資金流向導圖，用大數據平台追溯可疑資金的來源和去向，結合最終利益歸屬和事項決策，鎖定實際控制人，一舉解開案件堵點。加強與職能部門的協作配合，建立健全問題線索移送機制，暢通問題線索移送渠道，對發現的新型腐敗和隱性腐敗問題及時預警、快速處置。從法院、檢察院、公安、財政、審計等部門抽選專業骨幹，建立專家庫，對專業性強、門檻高、情況複雜的案件，組織開展專題研討、集中會商，找到突破案件的最佳路徑。從個案清除、重點懲治中積累經驗，梳理新型腐敗和隱性腐敗案發規律特點，推進系統整治、全域治理。如，我們在查處某地市場監管部門系列腐敗案時發現，有的黨員幹部通過向企業“推薦”中介服務，安排中介公司收取服務費，再從中介公司拿好處的形式受賄。分析總結違紀違法具體形式和手段後，我們在全市部署開展行政審批中介服務領域專項治理。

