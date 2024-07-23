搖擺州州長或成哈里斯副手人選

中評社北京7月23日電／據大公網報導，雖然哈里斯尚未正式獲得民主黨總統候選人提名，但各大媒體已經紛紛開始猜測她可能的競選夥伴。美媒指出，從歷史角度看，副總統候選人的選擇主要考慮與總統候選人的互補性。作為來自加州的少數族裔女性，哈里斯可能選擇一位來自搖擺州的白人男性搭檔。



知情人士稱，民主黨內部對可能的副手名單已有初步討論，肯塔基州州長貝希爾、賓夕法尼亞州州長夏皮羅和密歇根州州長惠特默等人有望參與角逐。貝希爾於2019年和2023年兩次當選肯塔基州州長，該州在2016與2020年兩次總統大選中都壓倒性地支持特朗普，因此貝希爾的兩次當選對於民主黨來說是重大勝利。



夏皮羅去年開始擔任賓夕法尼亞州州長，在此之前，他自2017年起擔任該州總檢察長、縣專員和州眾議院議員。賓夕法尼亞州是美國大選中關鍵搖擺州之一。夏皮羅已於21日表態支持哈里斯成為總統候選人。



密歇根州州長惠特默以民生議題作為競選主軸，在兩黨聲勢不相上下的該州打下堅實根基。2020年總統大選期間，惠特默曾被視為潛在副手人選。CNN資深政治分析師布朗斯坦表示，如果哈里斯和惠特默聯手出戰，這一全女性組合將是“高風險但潛在高回報”的選擇。