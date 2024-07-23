民主黨更換候選人恐惹法律糾紛

中評社北京7月23日電／據大公網報導，在民主黨初選中獲勝的拜登宣布退選，引發法律爭議。共和黨指責民主黨無視選民意志更換總統候選人，並威脅要入禀法院。但法律專家稱，拜登是在民主黨全國代表大會前退選，他尚未被正式提名為民主黨總統候選人。民主黨的提名規則本就寬鬆，共和黨的法律挑戰可能不會成功。



共和黨籍眾議院議長約翰遜稱，如果民主黨人“走進密室把選票上拜登的名字換成其他人”，將面臨訴訟。據CNN報導，一些共和黨人在拜登宣布退選前便威脅要提起訴訟，目的是讓民主黨更加混亂。但共和黨競選律師金斯伯格坦言，法律意義上，提名候選人的權力屬於政黨全國代表大會，此前的判例也都是尊重政黨的選擇。



選舉法專家哈森表示，民主黨提名總統候選人的規則非常寬鬆，即便拜登繼續參選，根據初選結果應當投票支持他的黨代表也可以“合法”地變卦，在民主黨大會上投票支持其他人；如今拜登提前退選並支持副總統哈里斯，黨代表們可以自由選擇投票對象。



CNN稱，共和黨可能處於政治動機對民主黨“換人”的行為提起訴訟，不過預計將等到數周後民主黨正式提名總統候選人時再採取行動。報導指出，近年美國涉及選舉的訴訟數量激增，尤其是在特朗普試圖推翻2020年選舉結果之後。