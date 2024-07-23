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巴勒斯坦各派在北京簽署關於結束分裂的宣言
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2024-07-23 18:14:42
中評社北京7月23日電／據央視新聞報導，7月21日－23日，巴勒斯坦各派別內部和解對話在北京舉行。今天（23日）上午，巴勒斯坦各派別內部和解對話閉幕式舉行。
巴勒斯坦各派代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。
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