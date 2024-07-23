美國民主黨將於8月7日之前提名總統候選人

中評社北京7月23日電／據央視新聞報導，美國民主黨全國委員會主席賈梅·哈裡森表示，民主黨將在“公開、公平”的程序下，於8月7日之前提名總統候選人。



美國東部時間21日下午，美國總統拜登宣布退出2024年總統競選，並表示支持提名副總統哈里斯為民主黨總統候選人。有知情人士21日表示，拜登宣布退選後，全美50個州的民主黨主席舉行了電話會議，各方均表示將全力支持副總統哈里斯成為美國民主黨總統候選人。