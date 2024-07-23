緬甸代總統將職權移交給國家管理委員會主席

中評社北京7月23日電／據新華社報導，緬甸廣播電視台22日晚報導稱，因健康原因，緬甸代總統敏瑞將職權移交給緬甸國家管理委員會主席。



緬甸代總統辦公室向緬甸國家管理委員會辦公室發通知說，敏瑞因病休假及未能履行職責期間，為便於執行必要的國防和安全委員會相關事宜，將代總統的職權移交給國家管理委員會主席。



據緬甸廣播電視台報導，2023年年初以來，敏瑞多次因進食和行動困難問題接受治療。