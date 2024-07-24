中評編譯：特朗普若勝選會撤走駐韓美軍嗎？

艾奇遜防線，特朗普防線。（來源：朝鮮日報） 中評社北京7月24日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《朝鮮日報》外交編輯Lee Ha-Won日前在該報刊文，擔憂特朗普可能“二進宮”，並在駐韓美軍議題上再度提及他上一任時“撤軍”的想法。全文編譯如下：



2017年11月，美國總統特朗普訪韓的第一個活動是訪問平澤美軍基地漢弗萊營。這裡是海外美軍基地中規模最大的基地，居住著駐韓美軍司令部和第二步兵師以及駐韓美軍家屬等4萬人，是超大型綜合基地，距離中國山東省威海市衹有400公里左右。無論是誰，只要來到這裡，就會發現這裡不僅是朝鮮，而且還是有利於牽制中國的要塞。當時，美國政府有關人士期待對駐韓美軍持否定態度的特朗普視察漢弗萊斯後會有所改變。



結果是誤判。他輕視駐韓美軍的想法絲毫沒有改變。特朗普政府的最後一任國防部長馬克·埃斯珀在自己的回憶錄《神聖的誓言(A Sacred Oath)》中詳細記錄了駐韓美軍的趣事。他記錄稱，特朗普一再主張撤回駐韓美軍，美國國務卿蓬佩奧表示，“（第一期時忙於其他事情），駐韓美軍的撤回就放在第二個任期的優先順序吧，”特朗普應稱，“對，在第二個任期。”



因此，最近準備特朗普再任總統的美國優先主義政策研究所（AFPI）有關人士訪韓時，有關提問層出不窮。被認為有可能啟用作為白宮國家安全事務助理的AFPI副所長弗萊德·弗萊茨安慰說：“如果特朗普當選，就不會撤走或裁減駐韓美軍。”國家安保室長張虎鎭也表示沒有必要擔心。



真是這樣的嗎？很多人評價說，特朗普無視自由主義國際秩序、對駐韓美軍的否定想法具有一貫性，因此很難相信他的參謀們的發言。特朗普對駐韓美軍表明立場要追溯到1990年，34年前，他在接受《花花公子》採訪時曾說駐韓美軍“受到了不公正的待遇”，並反問，為什麼在韓國？最近，他在今年5月接受時事周刊《時代》採訪時表示：“（駐韓）美軍在危險的地方。不像話。韓國是一個富裕的國家。為什麼我們要防禦呢？”對於這樣的特朗普來說，建議提高一些防衛費是否會改變長久以來的想法，令人懷疑。

