龜茲魏晉古墓遺址博物館：龜茲往事越千年

中評社北京7月23日電／據光明日報報導，“若得龜茲，則西域未服者百分之一耳。”這句出自《後漢書·班梁列傳》的記載，從側面印證了當時龜茲（今庫車市）所處位置的重要性。它地處東西方和南北疆的“十字路口”，是古絲綢之路上的重要城邦，從漢代起始終與歷代中央政權保持緊密聯繫。



近日，新疆庫車市龜茲魏晉古墓遺址博物館正式面向公眾開放。這是新疆首座地下古墓遺址博物館，實景式展示了迄今為止在新疆唯一發現，與中原、河西地區形制完全一致的漢式磚室墓群。



龜茲魏晉古墓遺址博物館建於庫車友誼路墓群原址上。該墓群自2007年發現，歷經四次發掘，累計清理墓葬近2000座，出土遺物2000餘件。其中發掘出春秋戰國時期墓葬18座，魏晉至唐代墓葬483座，宋元明清墓葬1112座，出土金、銀、銅、鐵、石、骨、陶等遺物1300餘套件，曾入選“2007年全國十大考古新發現”。



博物館遺址展示區位於地面之下7至9米深的位置，總面積約5000平方米，共展示了15座已經發掘出完整樣貌的磚室墓。博物館將遺存現狀展示與歷史文化價值虛擬展示相結合，同時搭配墓葬本體原狀展示、標識展示、模擬展示、展櫃陳列展示等多種展示方式與多樣化的互動體驗形式，讓公眾更加深刻地瞭解地處西域的兩晉時期漢墓的規格、形制及其文化內涵。