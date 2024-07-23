江蘇海門：尋味歷史人文記憶

中評社北京7月23日電／據光明日報報導，夕陽西下，金色的餘輝灑滿江面，波光瀲灩，把望江樓映襯得格外絢麗。望江樓前的條桌邊坐滿了休閑的遊客，他們或品嘗咖啡，或快樂交談。江蘇省南通市海門區青龍港1806生態公園如今已是無數遊客慕名前往的網紅打卡地。



“喜歡聽爺爺講青龍港的故事，講張謇‘父教育母實業’的故事。”在外地讀書的大學生範書宇說。他經常在同學面前自豪地介紹，清末狀元、被譽為愛國企業家典範、民族企業家楷模的張謇，就出生在自己的家鄉海門。



“這裡有張謇的故居，有張謇創辦的酒廠、紡織廠、學校，留下了很多珍貴的文化遺產，我們有責任把它們保護好傳承好。”海門區文廣旅局相關負責人介紹，2021年，海門有機整合張謇遺跡資源，啟動了張謇歷史人文記憶軸建設。



青龍港1806生態公園正是記憶軸的起點和源頭。起源於1806年的青龍港曾是長江南北客貨通商的關鍵港口。而今，當年遺留下來的候船廳、大行李房等10多處老建築完成了翻新或修舊如舊，“乘三北海高速輪2.5小時到上海，票價5元”的信息依舊清晰地標注在售票廳的門檐上頭，出港碼頭保留著最初的造型。“旅客從這個碼頭出發，繞過大半個崇明，經黃浦江到達對岸的上海十六鋪碼頭，再將乘客帶回海門，全程約103公里。”導游介紹。