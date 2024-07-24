李成：中美關係惡化是必然的 美信心出問題

香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成在今年香港書展舉辦講座分析當前中美關係。（中評社 郭至君攝） 中評社香港7月24日電（記者 郭至君）7月22日，香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成在今年香港書展舉辦講座推介其新書——《中美關係 變局中的利益交匯點》並與眾多聽眾分析當前中美兩國之間的關係。李成表示，當前世界處在一個十字路口，發表這本書一開始是給美國讀者看的，但後來希望國內讀者也要瞭解大變局時候美國人的心理狀態，換位思考，求同存異，以柔克剛。香港大學哲學系助理教授黃裕舜為本場講座主持人。



因特朗普競選活動遭受槍擊以及拜登正式宣佈退出競選連任，因此，現場聽眾都對今年的美國總統大選情況特別好奇。對此，李成分析，從目前的民調來講，民主黨和共和黨實際上是勢均力敵，在未來幾天，民主黨會決定“出戰”的最後人選。但不管怎麼講，美國兩黨都在朝極端方向走，一個向左，一個向右，包括社會政策、經濟政策、文化政策等，美國國內現在處於一個極其撕裂的狀態。李成也說，“今年選舉當中三個搖擺州——賓夕法尼亞、威斯康辛和密西根州將是關鍵，目前情況特朗普都是領先的，但是民主黨會鼓動起來，與共和黨惡鬥。”



那麼這對中國意味著什麼？李成表示，當前，美國的民主黨、共和黨都一樣認為真正的威脅來自於中國，但民主黨和共和黨還是有所區別。儘管這兩個黨都主張對中國強硬，但是共和黨尤其是共和黨的極端勢力裡有很強的反共反華派，而民主黨是進行“小院高墻”的有限制脫鉤，但是也有一個非常棘手的事情，就是意識形態的兩極化，向中國施加很大的壓力，所以有時候中國有些人認為也許特朗普當選更好一點，因為他是商人思維。

