﻿台軍演又出醜：戰車“死火”　狼狽搶修

中評社北京7月23日電／據大公報報導，台軍“漢光40號”演習22日凌晨正式開始，台軍“第四作戰區機步第333旅”22日接獲指令出動多輛裝甲車前往戰術位置待命。尷尬的是，車隊中一輛“雲豹”八輪裝甲車疑似引擎故障，停在民宅前進行緊急維修。此外，台南有民眾在河邊釣魚時，竟突然被軍人“包圍”。台軍方早前聲稱“這次演習‘沒有劇本’，是‘實戰化’，所以可能會出現各種‘狀況’。”對此，台灣輿論指出，這顯然是台軍方為自己“出糗”（做出失態、難堪的事）所做的辯護。這些年，台軍的“漢光演習”頻頻出現問題，還造成傷亡，根本就是勞民傷財。



據台媒報導：台防務部門22日至26日舉行為期5天的“漢光40號”實兵演習。在演習第一天，“第四作戰區”出動多輛“雲豹”裝甲車與迫擊炮車，“展現台軍防衛打擊力量”。車隊22日早8時從營區出發，出動CM32、CM34“雲豹”八輪裝甲車，CM23履帶式迫擊炮車以及多輛支援勤務車輛，士官持槍警戒，過程中還演練偵搜、警戒。但其中一輛“雲豹”裝甲車發生故障，不得不停在民宅前進行維修。



“漢光演習”是台軍年度最大規模的演練，但近年來時常出現意外。今年也不例外，演習第一天就“出糗”。此外，為驗證後備動員能力，台防務部門近日發布演習動員召集令，被召集的後備軍人須在規定時間赴指定地點報到。20日台南就傳出有民眾釣魚釣到一半，身旁突然被軍人包圍，事後才得知是教召（教育召集）兵們進行訓練課程。對此，台退役少將栗正傑21日表示，“今天有一段視頻在網上傳翻了，大家都當笑話在看，有一個阿伯在河邊釣魚，突然發現幾個阿兵哥拿著槍在那邊。”



栗正傑在島內政論節目中說，“這張相片我一眼就看出這是（台軍）‘203旅’，駐地是台南官田，這是不是洩密？這從臂章就能看出來，這是（台軍）第一個錯誤。第二個錯誤是士兵持槍的動作完全不對。第三個錯誤是不射擊、不出槍，因為你槍一伸出去，就知道你是敵軍，就是第一個被打擊的目標，在戰場上誰敢這樣？為什麼旁邊有草堆不用草堆隱蔽？”



栗正傑稱，“軍方說‘漢光演習’無劇本，我認同，但你最起碼要有作戰計劃，難道就因為‘無劇本’，這些兵就這樣擺在這個橋上嗎？”