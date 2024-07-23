深耕罕見病領域　助力患者實現有效治療

中評社北京7月23日電／據新華社報導，7月16日—18日，博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會在北京國家會議中心舉行。大會以“健康無處不在——可持續發展的2030時代”為主題，由博鰲亞洲論壇和北京市人民政府共同主辦，全球健康論壇大會組委會和北京經濟技術開發區管委會共同承辦。



大會期間，中國醫藥健康產業股份有限公司（簡稱“中國醫藥”）副總經理林偉芳在接受新華網專訪時表示，近年來，罕見病藥物在國內上市的速度明顯加快，醫保納入情況也正逐年改善，患者的藥物可負擔性得到了顯著提高。



她介紹說，為減輕罕見病患者群體面臨的經濟和心理壓力，中國醫藥積極踐行企業社會責任，聯合醫療機構、心理咨詢機構等為罕見病患者及其家庭提供心理支持和關愛服務。



林偉芳表示，中國罕見病藥物的可及性現狀呈現出進步與挑戰並存的雙重局面。近年來，隨著國家政策的支持和社會各界的關注，罕見病藥物的上市數量顯著增加，醫保納入情況也有所改善，多元保障機制正在不斷探索中。



然而，地方保障落地的差異、雙通道政策的執行難度、門診報銷政策的限制以及診療能力和認知的不足等問題依然存在，這些都是當前需要面對的挑戰。



作為行業領軍企業，中國醫藥在罕見病領域有著明確的戰略布局。林偉芳介紹說，公司不僅積極參與國際引進與研發合作，推動罕見病藥物的研發進程，還在全球網絡布局方面展現出了積極的態勢和協同優勢，通過開展國際貿易、藥械保供、醫療工程承包、醫療技術支持和服務等多種業務，發揮引進來走出去主力軍的作用。



秉承“全球尋好藥、中國醫藥供好藥、好技術服務人民好生活”的理念與職責，依托通用技術集團優質醫療資源，在生態構建、患者關愛、藥物可及等多維度共建罕見病創新生態圈，為生態圈合作夥伴提供更加多元化的解決方案和更廣泛的應用場景，為罕見病創新發展作出獨特的貢獻，讓更多的罕見病患者得到有效治療。