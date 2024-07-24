李振廣：塑兩岸關係格局 大陸有最終決定權

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院院長李振廣日前在“台海新觀察”第九次會議上表示，兩岸關係發展的主動權主導權已經牢牢掌握在我們手裡。我們完全有能力積極塑造兩岸關係發展新格局和台海局勢新形態。這是我們的使命和任務，我們也有最終決定權。



李振廣認為，塑造兩岸關係發展新格局和台海局勢新形態，可以由台海兩岸共同塑造，也可以由掌握主動權主導權的一方主動塑造。而這一塑造過程都是在兩岸關係大趨勢下順勢而為，主動作為。就兩岸關係而言，兩岸關係新格局的塑造早已開始，兩岸關係新格局和台海局勢新形態，是在我們應對機遇和挑戰中逐漸形成的。而且這個格局的塑造，從某種意義上說也是一國兩制台灣方案的建構過程。回顧30年來兩岸關係發展的重要節點，明顯可以看出我們對兩岸關係新格局的塑造。



第一，20世紀90年代兩岸達成“九二共識”，是改革開放以來塑造兩岸統一格局的第一塊基石，是我們推動兩岸交流合作，反對“兩國論”反對“台獨”分裂的政治基石。



第二， 20世紀出大陸掀起反“台獨”鬥爭，制定反分裂國家法。這是兩岸關係新格局塑造的第二塊基石，也是針對“台獨”分裂捍衛國家主權領土完整的重大舉措。這是塑造兩岸關係格局的重大舉措。



第三，在“九二共識”基礎上積極推進兩岸“三通”，推動兩岸關係和平發展，實現第一次習馬會等，都體現著對兩岸關係格局和台海局勢的強大塑造力。

