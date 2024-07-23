單國洪：推動罕見病領域創新　實現全面治療

中評社北京7月23日電／據新華社報導，7月16日至18日，博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會在北京國家會議中心舉行。大會期間，武田全球高級副總裁、武田中國總裁單國洪在接受新華網專訪時表示，武田制藥將從引入罕見病創新藥物至中國，推動中國創新成果惠及全球，攜手產業鏈夥伴在數字化創新領域提供更佳解決方案三方面深耕，致力於實現罕見病治療的全面可及性。



新華網：武田制藥在全球及中國針對罕見病的策略是什麼？在中國市場，武田如何利用其全球資源來推動罕見病藥物的研發與商業化？



單國洪：罕見病涉及消化、免疫、神經、代謝、遺傳類及腫瘤等多個方面。武田制藥聚焦於這些罕見疾病，從研發到生產再到運營，持續推出創新藥物。在全球非腫瘤罕見病領域，武田制藥是最大的創新藥公司之一。



進入中國市場30年來，我們經歷了兩個時期、三個階段的發展。前20年，我們主要進行產業鏈布局，建立了研發、生產和商業化運營體系。近10年來，我們加速在中國的發展，不斷提升研發、生產能力和質量檢驗，累計在中國投資超過15億人民幣用於創新藥的同步開發，並在天津工廠追加投資，進一步賦能我們的生產質控體系。



從2020年開始，我們進入了一個全新的發展階段——‘武聚未來’和‘拓維中國’。未來，我們將致力於三件事：一是將全球創新成果，特別是罕見病領域的創新藥物引入中國；二是將中國的創新成果推向世界，惠及全球患者；三是在數字化創新上，攜手產業鏈夥伴，提供更佳解決方案，滿足罕見病未滿足的臨床需求。



新華網：在“健康中國2030”背景下，武田中國如何定位自己在罕見病領域的角色？



單國洪：未來，武田中國將繼續加強在罕見病領域的投入，不僅限於藥物研發，還將探索更多創新支付方案，如設立罕見病專項基金等，以減輕患者負擔，實現罕見病治療的全面可及。這一系列舉措不僅展現了武田中國對罕見病患者的深切關懷，也為中國罕見病診療事業的發展注入了新的動力。武田中國已在中國市場累計推出超過10種創新藥，有望成為在中國上市罕見病創新藥最多的跨國藥企。