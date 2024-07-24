鄭劍：台海態勢進入強風險期 兩種結果

廈門大學台灣研究院講座教授、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）廈門大學台灣研究院講座教授、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍日前在“台海新觀察”第九次會議上表示，2024年5月20日，賴清德宣誓就職，台海局勢如眾所預期一樣進一步惡化。與蔡英文執政時期相比，賴清德執政時期兩岸之間由中強度對抗為主上升到高強度對抗主導，由灰色地帶對抗向深灰色地帶對抗轉移，也就是更接近軍事衝突與戰爭的方向轉移。台海態勢整體進入強風險期，烈度高於蔡英文執政時期的高風險。大陸方面推進國家統一進程，困難中有抓手，危局中有機遇，變動中有利基，事在人為。



談及當前台海局勢基本特點，鄭劍說，一是政治上表現為兩岸之間“一中”與“一台”的鬥爭。賴清德在就職演說中宣示的兩岸政策，不是“兩個中國”，也不完全是“兩國論”，而是徹頭徹尾、不留空間的激進“台灣獨立論”；7月21日，在民進黨全代會上拋出“打造自己的國家——民主台灣“，兩者構成“互不隸屬，民主台灣”論。與蔡英文多做少說、留有模糊、進退空間的“台獨”定位相比，賴清德迄今宣示的是“不回頭”的頑固態度和行動。他是又說又做、不留餘地、盲動冒險的“台獨”。而且他以後還可能提出超越蔡英文“中華民國台灣論”的更清晰的兩岸關係定位論述。賴清德推進“台獨”的模式是“塑造式台獨”，是“現狀即獨立”自我認知化、自我“合法化”、局部“國際化”的模式。



二是軍事和戰略上表現為兩岸之間更逼近臨戰狀態的鬥爭。即由蔡英文執政時期的灰色地帶較量，演進到賴清德執政時期的深灰地帶對抗，轉入紅色地帶的戰爭衝突的風險明顯上升。兩岸軍隊、軍事干涉力量對峙加劇，美國塑戰意圖進一步暴露，各方擦槍走火的幾率隨著時間的推移、對峙的升高、方式的變幻持續走高。

