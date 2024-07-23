2024健康中國促進大會即將啟幕

中評社北京7月23日電／據新華社報導，隨著健康中國戰略的深入實施，社會各界對衛生健康事業及產業高質量發展的關注度持續升溫。在此背景下，“2024健康中國促進大會”將於2024年7月27日在北京召開，本次大會由新華網主辦，中國健康管理協會提供學術支持。



“2024健康中國促進大會”以搭建衛生健康領域交流互動平台為主旨，以展示推廣“2024健康中國實踐案例”為抓手，為推動衛生健康事業、衛生健康產業及公立醫院高質量發展提供實踐和創新支持，助力全面推進健康中國建設。



自今年4月起，新華網開設專題頁面，展示來自全國各地的400餘份優秀實踐案例。這些案例涵蓋了衛生健康事業、公立醫院建設、健康企業等多個領域，充分展示了各地在推進健康中國建設中的創新實踐與顯著成效。



在大會期間，主辦方將精心遴選出80家涵蓋城市、醫院及企業的典型案例，通過“2024健康中國實踐案例”集中展示與推廣，並特設點贊儀式，旨在表彰在健康中國建設中表現卓越、貢獻突出的城市、醫院及企業，樹立行業標杆，激發更多單位積極參與健康事業，共同推動衛生健康事業及產業的高質量發展。



據悉，本次大會主題論壇將圍繞“健康城市·探索與實踐”、“健康產業·跨界與融合”、“公立醫院·責任與使命”等熱點議題展開深入交流與探討。來自不同領域的專家學者、實踐者將齊聚一堂，分享各自領域的實踐經驗與研究成果，共同探索衛生健康事業高質量發展的創新邏輯和實踐路徑。通過思想碰撞與智慧交融，提供寶貴的啟示與借鑒，共同繪制健康中國建設的宏偉藍圖。