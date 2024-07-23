為什麼說美白盡頭是抗光老

中評社北京7月23日電／據新華社報導，大暑節氣如約而至。隨著溫度逐漸攀升，紫外線逐漸增強，皮膚粗糙暗沉、敏感老化等皮膚問題也相伴而來。當科學做好抗光老成為必修課，如何在炎炎夏日保護好皮膚，始終是大眾關注的熱點問題。



什麼是抗光老？影響因素有哪些？抗光老和防曬的區別？如何做到有效實現抗光老的同時，實現美白和抗衰的雙重目標？近日，中國醫師協會皮膚科醫師分會色素病學組副組長張成鋒教授做客新華網《健康日曆·E問醫答》欄目，分享夏日抗光老的重要性與有效策略。



皮膚是人體的重要器官，也是第一道屏障。當皮膚缺乏適當保護出現屏障受損，就會出現乾燥缺水、粗糙蛻皮、暗沉發黑等皮膚老化問題。張成鋒認為，皮膚衰老通常分為內源性老化和外源性老化。內源性老化與基因、年齡有關，外源性老化受到睡眠、飲食、壓力等生活習慣和紫外線、污染物等外界環境因素影響。太陽光包含不同波長的電磁波，其中紫外線對人體皮膚傷害最大，是導致皮膚老化的主要因素，“可以說，80%的外源性老化都是光老化。”張成鋒說。



紫外線如何作用於皮膚？據張成鋒介紹，紫外線波長在100－400nm，大致可分為短波（UVC：100－290nm）、中波（UVB：290－320nm）和長波（UVA：320－400nm），因臭氧層過濾最終可被人體接觸的波長在290－400nm之間（即UVB和UVA），隨著波長越長，穿透皮膚的能力越強。



具體來說，UVB波長短、頻率高、能量強，主要被表皮層中的角質形成細胞吸收，長期照射會導致表皮變薄、角質層異常增厚、黑色素含量增加等效應。UVA對皮膚的影響更為深遠和複雜，能穿透至真皮層深部，破壞膠原蛋白和彈力纖維，造成皮膚鬆弛形成皺紋，同時還會促進皮膚黑色素沉著，誘發色斑等問題。



張成鋒認為，做好抗光老是保護皮膚受到紫外線輻射傷害的首要任務。“防曬是更具體且實用的概念，主要關注點是減少紫外線對皮膚的直接傷害。而抗光老是更寬泛且綜合的概念，關注點在於如何應對紫外線輻射帶來的挑戰。相比防曬來說，做好抗光老更為全面和系統性。”張成鋒說。