快看！“機器狗”來了　守護萬家清涼

中評社北京7月23日電／據新華社報導，炎炎夏日，在江蘇常州一處地下8米深的高壓電纜隧道內，科技感十足的“機器狗”正替代傳統人工，通過紅外熱成像儀、高清攝像頭傳感裝置等實現自主避障、智能巡檢。“機器狗”僅需將機械手臂輕輕一搭，一份數據“診斷單”就能通過5G信號實時傳回數公里外的智慧管控中心，自動識別電纜缺陷，確保及時消除隱患。