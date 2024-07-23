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國家數據局：我國“東數西算”工程取得積極進展
http://www.CRNTT.com   2024-07-23 17:08:13


　　中評社北京7月23日電／據新華社報導，7月22日，在國務院新聞辦“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，國家數據局數字科技和基礎設施建設司司長杜巍介紹，“東數西算”工程取得積極進展。

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