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烏克蘭外長庫列巴將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-07-23 16:42:22


　　中評社北京7月23日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧22日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，烏克蘭外長庫列巴將於7月23日至26日來華訪問。

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