中評社北京7月23日電／網評：“西瓜當政”的“貪腐之城”



來源：大公報 作者：朱穗怡



最近台灣發生兩宗大案引起各界關注：一宗是海基會前董事長鄭文燦受賄案；另一宗是台南的南市區漁會理事長林士傑當街遭槍殺案。這兩宗案子看似風馬牛不相及，但皆與民進黨弊案有關。正如島內輿論指出，這一南一北兩大案，分別涉及執政者對財團與地方勢力的利益分配，顯示以民進黨為核心的“新黑金體系”，已悄然成形。



多年前在島內“黑金政治”是國民黨的“專利”。“黑”是指“黑道”，“金”意味“金錢”。上世紀九十年代，時任台灣地區領導人兼國民黨主席李登輝為了全面控制國民黨和緊握執政權，不惜拉攏財團、地方派系，甚至黑道人物參選公職，使得不少黑道人物“搖身一變”成為政客，紛紛進入國民黨擔任重要職務以及在立法機構、地方議會擔任民意代表。這些人雖然“漂白”了，但沒有政治抱負和理念，只知利用人情管道營私舞弊、灑錢賄選，大搞特權貸款、工程轉包等不法之事，導致社會治安惡化、道德淪喪。“黑金政治”為台灣民眾所痛恨，而當年民進黨正是利用這股巨大的民怨，打著“打擊黑金政治”的旗號，加之國民黨內訌，終於在2000年大選擊敗國民黨。但如今民進黨自己也沾染了“黑金政治”的陋習，真是諷刺。



相較於鄭文燦受賄案主要是其在擔任桃園市長任內的個人貪腐行為所致，台南的弊案據說是由派系、黑道和黨政民代交織共生的集團分工，其“黑金政治”規模遠勝桃園。最近在自家門口被槍殺的林士傑據說曾是地方上有名的黑道人物，更是現任民進黨當局領導人賴清德在台南市的重要“樁腳”（負責在選舉中拉票的地方人士）。島內有聲音認為林士傑案可能涉及“光電弊案”。台南的太陽光發電建設已趨飽和，很難在市內找到土地做相關工程，於是便有一些勢力想找漁會合作，從而牽扯到龐大的利益糾葛。



這些年台南頻頻傳出貪腐案、重大刑事案，有“府城”之稱的台南被嘲諷是“腐城（貪腐之城）”、“斧城（刀斧之城）”。據台灣警方統計，無論是一般刑事案發生率或是重大暴力犯罪發生率，台南在“六都”中“名列前茅”。而過去30多年來，台南都是由民進黨管治和把持。有人笑稱“民進黨即使推個西瓜出來競選台南市長也能當選”。賴清德就曾於2010年12月至2017年9月擔任台南市長。由此可見，台南市如今貪腐風氣之盛，民進黨難辭其咎，賴清德也有不可推卸的責任。