16歲華裔“功夫”少女成巴黎奧運會火炬手

中評社北京7月23日電／古希臘神話中，普羅米修斯將火種帶到人間，從此，人類不再忍受黑暗、寒冷和饑餓。為紀念盜火的普羅米修斯，在希臘采集聖火並將其一路護送、傳遞至奧運會開幕式，算得上奧運會開幕前最神聖的儀式。



據中國僑網報導，當地時間7月22日，巴黎奧運會聖火來到巴黎市郊小鎮埃唐普，16歲的珂喆璽早上6點就起床準備，兩次官方線上培訓讓她對接下來的事情有了大致的想象，她需要“手持火炬跑200米，並把聖火傳遞給一位99歲的火炬手”。



白壽老人丹尼爾·雷比費曾在1948年倫敦奧運會上傳遞過聖火，76年後，他精神矍鑠，對奧林匹克運動熱情不減。這讓珂喆璽受到震撼，她在接受中青報·中青網記者專訪時提到，此前她並未想過自己有機會如此接近奧運會，如同不經意間觸碰了一個開關，像丹尼爾一樣鮮活的奧運人、家門口的賽場甚至手中緊攥的火炬，奧運會正努力以不同方式接近像自己一樣的年輕人。



“他們想選擇一些有體育背景的人，我在社交媒體上展示過武術和其他技能，我猜他們是相中了這一點。”珂喆璽從小在巴黎長大，她的媽媽丹娜是中國人，爸爸熱愛中國文化，受父母影響，她從10歲開始學習武術，6年間，已經獲得多項武術比賽的大獎，並在法國引發關注。或許正是憑借一身“中國功夫”，珂喆璽成為1.1萬名奧運火炬手之一。



巴黎奧組委此前表示，火炬手選拔原則被概括為“三大能量”：第一，與體育運動和賽事有關，主要包括職業或業餘運動員、志願者、大賽合作夥伴員工等；第二，與經營、開拓、創新有關，覆蓋法國各行業不同人群；第三，與團結有關，指辛勤勞動促進社會公平、包容、可持續發展的人。



