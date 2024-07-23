中國高水平對外開放湧動澎湃活力

中評社北京7月23日電／據央視新聞報導，通過幾個案例，具體來感受中國高水平對外開放的澎湃活力。



西藏：面向南亞 吉隆口岸進出口貿易量逐年增長



現在來自鄭州、重慶、蘇州、常州等地的新能源汽車正源源不斷地被送到中尼邊境吉隆口岸。2020年通過吉隆口岸出口新能源汽車僅有39輛，衹有3種品牌，現在已擴大到10餘種品牌。



記者在吉隆口岸進出口貨物查驗場看到，通過機檢掃描等智能化設備，1分鐘左右海關就能檢查完畢。這些“中國製造”的新能源汽車通過“綠色通道”，1小時以內就能快速出關，駛向尼泊爾。截至6月30日，吉隆口岸今年出口貿易值4.7億元，創下了歷史同期新高，占西藏全區比重超過60%。



湖北：亞洲首個專業貨運樞紐機場 打造中部地區“空中出海口”



總台記者凌姝在鄂州花湖國際機場介紹，一般的機場以客運為主，機場中心位置一般留給了航站樓用來走人，而在這裡，牢牢占據C位的卻是75萬平方米的轉運中心，用來運貨。從2022年建成投運到現在，鄂州花湖國際機場的國際貨郵吞吐量已經突破11萬噸，國內貨郵吞吐量也即將突破50萬噸。



每天的凌晨1時到6時，平均有100架次飛機在這裡停靠。5小時內，這裡要完成數十萬件快件的卸貨、分揀以及再次裝載。