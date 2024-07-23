小林製藥董事長和社長為紅麹問題引咎辭職

中評社香港7月23日電／共同社報導，日本小林製藥公司23日召開董事會會議，決定創始家族出身的董事長小林一雅（84歲）和社長小林章浩（53歲）辭去職務。從掌握疑似與“紅曲”（紅麹）保健品有關的健康受損情況到公佈用了約2個月時間，這一做法遭到批評。專務董事山根聰（64歲）將接任社長。小林章浩作為董事將負責健康受損方面的補償。



作為健康食品引發健康受損的情況規模實屬罕見的問題發展到經營層引咎辭職的地步。



小林一雅23日辭職，小林章浩將於8月8日辭職。此外還透露，小林章浩主動返還今年1月起6個月的50%董事月薪，山根主動返還40%。



小林製藥還公佈調查經營層問題應對的“事實驗證委員會”調查報告，表示現場曾認識到紅麹保健品製造過程中發生了青霉。保健品原料中檢出的源自青霉的物質“軟毛青霉酸”被指與腎功能障礙有關。



小林製藥就調查報告總結稱掌握健康受損情況後未向行政部門妥善彙報，且未及時提醒消費者注意和判斷回收產品，指出“公司內部董事有重大的經營責任。”



小林製藥1月15日掌握了保健品引發的健康受損情況，3月公佈疑似與腎病相關的死者為5人。然而6月轉變方針將腎病以外的病例也列為調查對象，結果截至7月21日需要調查因果關係的疑似死亡案例包括最初公佈的部分在內合計達到101人。在醫療機構就診的人數累計達到2000人以上。



山根生於京都府，畢業於立命館大學，1983年進入小林製藥，曾擔任常務董事等職務，2016年6月起擔任專務董事。