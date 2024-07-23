駐墨爾本領館與高校舉辦“領保進校園”活動

中評社北京7月23日電／據中國僑網報導，為提高領區留學生安全防範意識及應對能力，實現平安、成功留學，7月20日，中國駐墨爾本總領館與領區11所高校在皇家墨爾本理工大學聯合舉辦“領保進校園”活動。房新文總領事、皇家墨爾本理工大學副校長錢明達•拉納辛格出席並致辭，劉東源副總領事、教育組丁莉參贊銜領事做專題講座。本次活動邀請了維州政府國際教育和留學墨爾本辦公室負責人、高校教師代表、警方代表、心理專家、法律專家等圍繞平安留學開展內容宣介，共有250餘名中國留學生現場參加活動。



房新文總領事表示，海外學子的安全牽動著國家和家人的心，總領館是海外留學人員的堅強後盾。希望同學們遵守當地法律法規，緊綳安全防範之弦，重視身心健康，培養國際化視野和思維，成為中澳友好交流的使者。劉東源副總領事圍繞電信網絡詐騙、財物安全、交通安全以及身心健康等，以生動的案例詳細講解常見安全風險隱患及正確應對辦法，提醒留學生加強防範意識和能力。丁莉參贊銜領事向同學們詳細講解了留學人員學業、生活等方面注意事項。



錢明達副校長表示將與總領館一起努力做好留學服務和保障工作。維州警方代表、心理專家王冠、華人律師張平等結合近年來涉中國留學生關於留學安全、心理建設、法律維權等進行宣傳培訓，並與留學生交流互動，解答疑難問題。總領館向與會同學贈送了《中國領事保護手册》（2024版）。與會留學生們表示，宣講內容豐富、實用易懂，受益匪淺，切身感受到祖國的關懷與溫暖，願成為領保工作的參與者和宣傳員，助力平安留學、成功留學。