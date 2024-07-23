靜謐綻放！西藏江孜油菜花繪就金色鄉村美景

中評社北京7月23日電／據央視新聞報導，每年7月中旬，是觀賞西藏日喀則市江孜縣油菜花的最佳時節。成片的油菜花田，錯落有致地鑲嵌在年楚河畔，與村落、公路相映成趣，繪就成一幅金色的高原鄉村美景。一株株油菜花，在田間隨風躍動，清風拂過，淡淡花香沁人心脾，為炎炎夏日增添了迷人的色彩。