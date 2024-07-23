美前CIA專家被控充當韓政府間諜

中評社北京7月23日電／據韓國《中央日報》報導：美國聯邦檢察官16日起訴一名前中央情報局（CIA）韓裔分析師，指控她收受名牌手袋等名貴禮物，為韓國情報部門充當間諜，震驚了韓媒與外交界。



據大公網報導，根據檢方向紐約聯邦法院提交的31頁起訴書，美國外交協會（CFR）資深研究員蘇.米.特里（Sue Mi Terry）被控非法充當韓國政府代理人，違反了美國的《外國代理人登記法》。檢方指控特里從韓國國家情報院派遣到駐美大使館及紐約聯合國代表處的官員手中，接收多個名牌手袋、名貴大衣和享用米其林晚餐招待，並向韓國政府提供美國政府情報。特里還被控非法接收約3.7萬美元的研究經費。



特里在首爾出生，12歲移民美國。她於2001年到2011年在政府任職，先擔任CIA高級分析師，後轉任白宮國家情報委員會東亞地區情報官，再後來任職於華府多家著名外交智庫。美國聯邦調查局（FBI）從2013年到去年6月一直跟蹤調查特里，並對她進行多次直接詢問和扣押，以及搜查住宅。特里堅決否認指控，其代表律師稱檢方指控毫無根據，歪曲了她多年來作為學者的成就。



特里是美國知名朝鮮問題專家，她被控的新聞震動了美韓外交界。韓媒擔心此次事件會影響雙邊關係，《中央日報》在社評中批評韓國家情報院“水平業餘”，在國際上丟人現眼。