暑期旅遊正熱，“關鍵小事”傳遞改革溫度

中評社北京7月23日電／據新華社報導，炎炎夏日，各地迎來暑期旅遊高峰。景區裡摩肩接踵的遊客中，既有背著書包、認真聆聽的中小學生研學團，也有來中國體驗“特種兵式旅遊”、拿著手機四處拍照的外國人。為了提升遊客的旅遊體驗，全國多個城市推出各種便民措施，杭州上線“輕鬆游”行李服務，上海、北京、蘇州等地取消景區實名預約，陝西、江蘇等地一大批博物館延時開放……一個個於細微處的便民措施，讓輿論直呼“好貼心”“好暖心”。



利民之事，絲發必興。這些不起眼的便民舉措，是打通服務公眾“最後一公里”的“關鍵小事”。讓遊客不用再拉著行李狼狽地輾轉於車站、酒店和景區之間，向往已久的景區不用因預約不上而希望落空，博物館可以從容游覽而非匆匆走馬觀花……一件件便民小事，大大提升了現代文明城市的旅遊體驗感和生活便利性。



“一件便民小事”的底色，是中國人熱情好客的淳朴本性。“有朋自遠方來，不亦樂乎？”中國人的熱情，出現在眾多外國博主記錄的“China Travel”視頻裡，他們被當地居民邀請踢毽子、跳廣場舞、品嘗美食；也出現在近年來各大網紅城市的“花式寵粉”中，從哈爾濱“全城總動員”的熱情、淄博隨處可見的“紅馬甲”志願者，到西安號召本地居民讓景於客、錯峰出行……中國人習慣於拿出最真誠最飽滿的熱情，來歡迎“遠道而來的客人”。



“一件便民小事”的背後，是城市管理人性化和精細化的提升，也是為人民服務的履職奉獻。記者關注到，西安、蘭州等多個城市每年設立的臨時瓜果售賣點，已經成為便民“保留項目”，時間從5月持續到10月不等，既方便了市民生活和遊客體驗，又暢通了農產品銷售渠道。在近年來各大網紅城市的文旅“較量”中，政府的“聽勸式服務”成為一張制勝“王牌”：天水專門為遊客開通麻辣燙公交專列；阿勒泰應遊客之需大量新建廁所，杭州在非機動車道安裝遮陽棚……真正實現了“民有所呼，我必有應”。“聽勸式服務”是新時代走群眾路線、為人民服務的價值體現。