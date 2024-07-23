歐盟“懲罰”匈牙利剝奪關鍵會議主辦權

中評社香港7月23日電／歐盟高級代表何塞普·博雷利表示，作為對匈牙利總理歐爾班訪問俄羅斯的“象徵性回應”，下一屆外長和國防部長非正式會議將移師比利時首都布魯塞爾，而不是在該國首都布達佩斯舉行。



TRT消息，歐盟高級代表何塞普·博雷利表示，作為對匈牙利總理歐爾班訪問俄羅斯的“象徵性回應”，下一屆外長和國防部長非正式會議將移師比利時首都布魯塞爾，而不是在該國首都布達佩斯舉行。



博雷利在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議後向新聞界發表聲明。



博雷利表示，“與歐爾班及其政府的說法相反，歐盟並不奉行支持戰爭的政策”，“我們強烈反對這一說法。我們分析了匈牙利總理和匈牙利外長的聲明和採取的行動。我可以說，除了一個例外，所有成員國都對這一行為持嚴厲批評的態度。”



這位歐盟官員強調，歐盟對烏克蘭的立場非常明確，並表示，“歐盟一直支持（烏克蘭總統弗拉基米爾）澤連斯基的和平方案，且將繼續指出，該方案長期以來一直是布魯塞爾唯一的和平計劃。”



博雷利表示，戰爭的一方是俄羅斯總統弗拉基米爾·普京。他繼續說道：“唯一支持戰爭的人是普京，他呼籲分裂和懲罰烏克蘭，作為任何談判和停火的先決條件。他每天發射數千枚導彈、無人機和炸彈，並發出更多的軍事襲擊的警告。因此，如果你想談支持戰爭的話題，就談普京，而不是歐盟。”



博雷利還批評歐爾班的被其描述為一次“和平使命”的7月5日對俄羅斯的訪問。他表示，“為了實現公正和持久的和平，有必要保護烏克蘭的自由和獨立，並確保對自戰爭開始以來所犯下的許多戰爭罪行追究責任”。這就是基礎。任何忽視這些基本原則的所謂和平使命最終只會讓普京受益，除了一個例外，不會帶來和平。”



歐盟高級代表宣布，決定將原定在布達佩斯召開的下一屆外交部長和國防部長會議移師布魯塞爾舉行。



他說，這並不意味著“抵制”，“我拒絕抵制這個詞。會議將會舉行，匈牙利也會出席。無論是在布達佩斯還是布魯塞爾。”