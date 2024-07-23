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戰“高溫” 跨長江輸電“大動脈”帶電檢修
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2024-07-23 17:16:08
中評社北京7月23日電／據新華社報導，為確保迎峰度夏期間電力可靠供應，當日，在湖南省臨湘市江南鎮，國網湖南超高壓輸電公司對1000千伏南陽—荊門—長沙特高壓交流工程荊瀟線進行帶電檢修。據瞭解，南荊長特高壓工程是華中地區特高壓線路主網架的重要組成部分，該線路橫跨長江，通過開展此次檢修，有助於提升湖南、湖北地區電力交換能力和電網安全穩定水平。
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