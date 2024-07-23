英意日聯合研發下一代戰機模型亮相航展

中評社香港7月23日電／世界上屈指可數的航展之一在英國開幕，日本與英國和意大利聯合研發的下一代戰鬥機的全尺寸模型亮相會場。英國首相斯塔默就下一代戰機強調了其研發的重要性，並表示“正取得巨大的進展”。



NHK報導，來自世界各國的約1500家航空器廠商等參加了7月22日在英國南部範堡羅開幕的此次航展，展示了最先進的客機和軍用飛機。



其中，在日本與英國和意大利聯合研發的下一代戰鬥機的特設會場，與實物大小幾乎相同的最新模型在參觀者們面前亮相。



關於此款下一代戰機的研發，英國媒體上周報導稱，出於對開發成本可能過高的擔憂，英國斯塔默新政府可能會重新考慮此事。



參觀了航展的斯塔默表示“我們在這一計劃中正取得巨大的進展”，並強調了研發的重要性。此外，負責發動機研發的英國勞斯萊斯公司的高管對本台NHK表示：“我們對自己的研發能力充滿自信。我們堅信這一計劃能經得起修改並能持續下去。”



此外，會場還展示了據說正在向烏克蘭前線等地區運送援助物資的無人運輸機，英國製造商宣稱它可以運載重達100公斤的貨物，飛行距離最長可達1000公里。



另外，會場上還舉行了向烏克蘭提供並將於今年夏天開始投入使用的丹麥F16戰鬥機的飛行表演。