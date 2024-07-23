巴西總統盧拉：中國對巴西經濟增長至關重要

中評社香港7月23日電／巴西總統盧拉22日表示，中國對巴西經濟增長至關重要，他希望與中國建立“無限密切”的“新戰略夥伴關係”。



盧拉當天在巴西利亞參加與外國駐巴媒體的小範圍對話會。他在回答新華社記者提問時表示，今年是巴西和中國建交50周年，巴方希望推動雙方加強在科技交流、芯片生產、軟件研發等領域合作，為兩國創造更多就業。



盧拉指出，40多年來，中國取得了令人贊嘆、難以想象的成就，巴西希望學習中國的發展經驗。“中國的發展是無可否認的，中國是巴西永遠重視的合作夥伴，我們將與中國保持特殊關係，這對巴中兩國來說都具有戰略意義。”



盧拉透露，他將首次作為嘉賓參加今年11月在秘魯利馬舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，屆時願與中方探討共建“一帶一路”倡議。“我願與中國討論‘一帶一路’，我想知道巴西能扮演什麼角色。因為我們不想坐在‘替補席’上，我們想成為‘首發’。”



巴西是今年二十國集團輪值主席國，預計將提議建立一個全球反饑餓與貧困聯盟。盧拉指出，目前全球仍有眾多人口生活在極度貧窮狀態中，忍饑受凍，“這並不是自然造成的現象，更多的是人為因素”。他表示，巴西和中國的減貧經驗顯示，饑餓現象並非不可消除，兩國將合作推動國際社會共同參與反饑餓與貧困事業。