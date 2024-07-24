中評現場：宋濤訪台青專場推介會

宋濤到台灣青年學習就業創業專場推介會現場，與台灣青年交流（中評社 盧哲攝） 中評社蘇州7月24日電（記者 盧哲）由國務院台辦和江蘇省人民政府共同主辦的第四屆海峽兩岸青年文化月23日在江蘇省蘇州市開幕。文化月以“同心同行 青春力量”為主題，突出小型化交流、體驗式互動，促進兩岸青年共情共融。開幕式前，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤到台灣青年學習就業創業專場推介會現場，與台灣青年交流。多位台灣青年主動上前與宋濤合影、傾談，宋濤鼓勵台青們“歡迎多來大陸”“有什麼困難都提出來”。



當天，位於蘇州市獅山國際會議中心的“台灣青年學習就業創業專場推介會”人頭攢動。作為第四屆海峽兩岸青年文化月的活動之一，這項專場推介會聚集了江蘇省13個設區市的展位，在介紹各市的文化風俗、地域特色的同時，也有對台胞學習、就業、創業的優惠政策的詳細介紹。同時，江蘇省33所面向台灣地區招生的大學也設展位介紹對台招生政策及校園美景等。有已在江蘇就讀、就業的台青在展位隨時為參訪者答疑解惑。在推介會的“台青‘登陸’蘇州一站式服務台”，還提供了協助辦理台灣居民居住證，補換發台胞證，開設銀行卡、電話卡等的服務，現場可見不少台青正在即場辦理業務。來自不同地區、學校的台灣青年們在幾十個展台中穿梭，希望瞭解到更多需要的信息。



宋濤一行當天下午來到台灣青年學習就業創業專場推介會現場，幾乎訪遍了所有的展位，聽取工作人員介紹的同時，也十分關注給台青的具體待遇等細節。在展區走訪期間，有不少台青主動上前詢問可否自拍合影。宋濤仔細詢問了參訪中遇見的台灣青年們：“是從台灣哪裡來？”“在大陸感受如何？”“有沒有什麼困難？”。過程中，宋濤多次對不同的台灣青年說，“歡迎你們來，希望你們多帶加家人朋友一起來。”他還強調，“有困難可以說，說了我們努力去改善能夠便利台灣同胞在大陸就業的政策和舉措。”“有困難要說，不要客氣。”