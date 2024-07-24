民建聯舉辦高峰論壇　探討新質生產力發展

現場大合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月24日電（記者 段曉魯）為更好推動新質生產力在港發展，民建聯昨日舉辦“發揮香港優勢 推動新質生產力發展 民建聯高端論壇”，探討如何發揮香港的獨特優勢，協助國家以及香港的新質生產力的發展。論壇以線上線下形式舉行，合共逾百人參與。



香港特區行政長官李家超視頻致辭表示，政府會繼續加強原創性科技研發，將創科成果應用在具體的產業發展。政府在推動香港發展新質生產力將以科技創新為主導，發掘更多新方向把握更多新機遇，為香港經濟高質量發展注入新動能，實現產業多元化。他指，香港亦會發揮引進來走出去的超級聯繫人與超級增值人角色，為國家發掘更多新機遇，為國家高質量發展作出更多貢獻。李家超強調，香港正處於經濟轉型期，香港需要積極主動作為，面對挑戰要識變、應變、懂變，發揮香港善拼敢贏精神，善用新質生產力發展帶來的機會，推動經濟實現新飛躍。



論壇邀請了創新及工業局局長孫東、億航智能設備（廣州）有限公司副總裁許偉東、優必選首席財務官張钜發表主題演講。全國人大常委會委員、民建聯立法會議員李慧琼，民建聯副主席及立法會議員葛珮帆，全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼都分別主持了座談環節。