宋濤：兩岸青年追夢築夢圓夢有更多空間機遇

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤到兩岸青年團體菁英會現場，與台灣青年交流（中評社 盧哲攝） 中評社蘇州7月24日電（記者 盧哲）由國務院台辦和江蘇省人民政府共同主辦的第四屆海峽兩岸青年文化月23日在蘇州開幕。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在此間與台灣青年交流時表示，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的戰略部署，將為兩岸青年追夢、築夢、圓夢提供更多的空間和機遇。



據介紹，本屆文化月以“同心同行 青春力量”為主題，突出小型化交流、體驗式互動，促進兩岸青年共情共融。



在開幕式前，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤到台灣青年學習就業創業專場推介會和兩岸青年團體菁英會現場，與台灣青年交流。他表示，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的戰略部署，將為兩岸青年追夢、築夢、圓夢提供更多的空間和機遇。實現民族偉大復興需要青年，更成就青年。兩岸青年要遵照習近平總書記為兩岸青年指明的方向，察大勢、擔大義、顧大局、走正道，全力守護中華民族共同家園，為推進祖國和平統一進程增添新生力量；要堅定信心，把握機遇，積極參與兩岸交流合作、融合發展，在大陸這片熱土上大有作為；要互學互鑒、相依相伴、同心同行，奮力實現中華民族偉大復興。



江蘇省委副書記、省長許昆林等江蘇各界人士，島內各界人士和青年代表超1000人出席開幕式及主場活動。