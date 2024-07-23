內塔尼亞胡的危機在其訪問華盛頓期間如影隨行

中評社香港7月23日電／半島電視台報導，政治分析人士一致認為，由加沙戰爭造成的以色列內部危機將會在以色列總理內塔尼亞胡自本周一（22日）開始的訪美期間如影隨行——人們普遍預計，在拜登總統退出總統競選所可能會產生的負面影響下，內塔尼亞胡的這趟訪問已經失去意義。



有人認為，拜登退出將於今年11月5日舉行的美國總統選舉，這可能會促使白宮向內塔尼亞胡施加更大的壓力，以迫使他表現出更大的靈活性，並接受加沙停火和人質交換協議。



對此，有分析認為“內塔尼亞胡遇到了麻煩”——他正試圖與美國前總統特朗普會面，但目前尚不清楚誰將成為與特朗普競爭的民主黨總統候選人。他必須等到今年8月民主黨代表大會結束。



分析人士的解讀一致認為，內塔尼亞胡應該不會對拜登的退出感到高興，他們估計將以色列總理視為戰爭失敗者的特朗普對他的態度將比拜登更加激進，分析人士的觀點一致認為，特朗普的聲明稱最好要在他返回白宮之前結束戰爭，這對內塔尼亞胡來說並不舒適。



充滿戲劇性的時機



以色列《國土報》記者兼政治分析家耶洪坦·利斯表示，鑒於拜登退出總統競選，再加上美國政府對以色列政府的批評——包括對加沙戰爭事務的處理及其延遲接受協議和白宮停火提案，內塔尼亞胡此次對華盛頓的訪問正值一個戲劇性的時刻。



利斯提到了拜登關於他將退出競選而不是退出總統職位的聲明，“這一聲明可能會促使內塔尼亞胡對拜登採取和解路線，儘管他們之間的關係緊張，但是作為美國總統，預計拜登和他的團隊仍將在未來6個月內陪伴內塔尼亞胡管理加沙戰爭。”



正如這位政治分析人士所說的那樣，除了與拜登之間的模糊關係之外，內塔尼亞胡的此次華盛頓之行還是在以色列內部危機及其受到以色列安全部門高級官員和被綁架者家屬批評的背景下進行的——他們認為內塔尼亞胡正出於個人政治動機而竭力阻撓為釋放被綁架者而開展的談判。





延遲達成協議



“現在就和平”組織的發言人亞當·克萊爾表示，內塔尼亞胡將在華盛頓遭遇支持巴勒斯坦人的示威活動，人們將抗議以色列在加沙的做法及其拒絕停止戰爭的立場，此外，居住在美國的以色列人和被拘留者家屬也將舉行示威，以譴責內塔尼亞胡阻撓人質交換協議的企圖。



作為這個呼籲結束戰爭並釋放被綁架者的運動中的活動人士，克萊爾向半島電視台記者表示，以色列被拘留者家屬的代表將與當地活動人士一起在內塔尼亞胡計劃下榻的地點附近舉行示威，而在白宮外面以及本周三內塔尼亞胡對美國國會發表演講期間也將有人舉行示威活動——將有來自猶太僑民的演講者在那裡舉行集中示威。



關於內塔尼亞胡的國會演講內容，克萊爾認為他會將大部分重點放在“2023年10月7日”發生的事件之上。此外，預計他還將重點討論加沙被拘留者及其交換協議延遲的問題，旨在說服其聽眾接受“絕對勝利”的說法。



內塔尼亞胡的地位



對於內塔尼亞胡在美國國會發表講話的目標和可行性，政治分析人士阿基瓦·埃爾達爾認為，“其目標是試圖強化內塔尼亞胡在以色列公眾中搖搖欲墜的形象和地位，同時也要安撫美國政府決策者。”



埃爾達爾向半島電視台記者解釋稱，內塔尼亞胡在美國國會的演講和其整個訪問行程一樣，不會引起美國民眾的異常關注——他們的關注點現在主要集中在選舉和內部問題上。



不過，這位政治分析人士仍不排除內塔尼亞胡的講話會引發爭議的可能性。他還指出，國會內的一些民主黨議員宣布將會抵制這場講話，另一些人則警告稱，他們將努力擾亂這場講話，作為對戰爭的抗議。



他還指出，圍繞內塔尼亞胡的主要擔憂之一，是國會民主黨議員邀請的客人將混入人群大喊大叫並擾亂演講。





國會演講



以色列《新消息報》的政治記者伊塔馬爾·艾希納也提出了同樣的解讀，他還估計，“美國總統退出競選引發的政治地震”將使以色列總理的這次美國之行變得邊緣化，並產生一些負面影響。



這位政治記者解釋稱，拜登的退選使內塔尼亞胡的行程變得沒有必要，因為這位以色列總理無法在華盛頓引起任何人的重視，此外，他在美國國會發表的演講也無法引起重視，更好的做法是取消這次訪問——它可能會產生適得其反的效果。



艾希納認為，內塔尼亞胡向美國國會發表的講話，主要是針對他在以色列的民眾基礎而非美國公眾，從這個角度來看，這位以色列總理需要獲得美國議員的熱烈掌聲，才能恢復他在以色列人面前的地位與信任。



算總賬



這位政治記者表示，與人質交換協議和停火相關的以色列內部危機，將在內塔尼亞胡訪問華盛頓期間與影隨行，如果他與拜登總統會面，這些危機也將強勢出現——拜登將繼續努力以期釋放以色列被拘留者，即使這要以他與內塔尼亞胡的對抗和衝突為代價。



這位政治記者指出，“我們可能會看到拜登擺脫了政治壓力和限制，並決心留下一些遺產，而不考慮他的行為將對總統競選產生怎樣的影響，在這樣的情況下，他也可能會與內塔尼亞胡算總賬，就像巴拉克·奧巴馬在其任期結束時做出的戲劇性決定那樣——沒有動用否決權來否決安理會反對定居點的決議。”



在這樣的情況下，這位政治記者並不排除拜登加大對內塔尼亞胡壓力的可能性，以要求其在談判中保持靈活性，並試圖將人質交換協議強加於他。拜登還可以加強對定居者和定居點的制裁，並對以色列部長伊塔馬爾·本-格維爾和斯莫特裡奇實施制裁，而且不會阻止國際刑事法院對內塔尼亞胡和加蘭特發出逮捕令。

