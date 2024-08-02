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中評關注：學者談台海局勢 統一進程或加速
http://www.CRNTT.com
2024-08-02 00:17:47
會議現場（中評社 海涵攝）
中評社北京8月2日電 （記者 海涵）由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦、兩岸統合學會協辦的“台海新觀察”第九次會議日前在湖北恩施州宣恩縣舉行。與會學者就當前台海局勢予以分析，他們認為，賴清德當局上台執政給台海局勢帶來不穩定性、不確定性，兩岸關係風險挑戰增加。但是危中有機，兩岸統一的進程或呈加速狀態。
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