中評關注：學者談台海局勢 統一進程或加速

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月2日電 （記者 海涵）由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦、兩岸統合學會協辦的“台海新觀察”第九次會議日前在湖北恩施州宣恩縣舉行。與會學者就當前台海局勢予以分析，他們認為，賴清德當局上台執政給台海局勢帶來不穩定性、不確定性，兩岸關係風險挑戰增加。但是危中有機，兩岸統一的進程或呈加速狀態。

