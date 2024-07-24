快評：融合與反融合短兵相接　大陸推更強措施

中評社快評／國台辦主任宋濤23日在第四屆海峽兩岸青年文化月系列活動致詞時表示，大陸將秉持兩岸一家親的理念，採取更加有力的措施，繼續深化兩岸的融合發展，並為兩岸青年的成功創造更好的條件。



同一天，人力資源和社會保障部微信公眾號消息說，人力資源和社會保障部近日出台《支持福建探索海峽兩岸融合發展新路政策措施》，包括打造台胞就業創業優選地、深化閩台人力資源交流合作、優化台胞社會保障服務、構建更具吸引力的收入分配體系等四個方面的具體措施。



外界留意到，兩岸融合發展寫進了中共二十屆三中全會文件。7月18日閉幕的三中全會通過的《中共中央進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定》，當中在第七部分“優化區域開放布局”的第27條提到兩岸，內容為：“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。



以上透出的政治訊息是，儘管當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，“台獨”分裂勢力挾洋自重，不斷進行“謀獨”挑釁，為了全體中華民族的根本利益，大陸始終沒有放棄和平統一的努力，仍願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，仍將推出更加有力的深化兩岸融合發展的重大舉措。



可以預見，兩岸之間的融合與反融合的鬥爭未來會非常激烈。廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍認為，賴清德企圖讓兩岸社會漸進式“脫鈎”，同胞變異族、敵人；一切影響其在島內“台獨”塑造的各類兩岸交流合作，包括深受台灣民眾歡迎、符合台灣各階層利益的兩岸交流都要千方百計阻斷，兩岸之間融合與反融合的鬥爭已到“短兵相接”的程度。這是當前台海局勢基本特點之一。