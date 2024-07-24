我國開展國際消費中心城市培育建設

上海啟動“上海之夏”國際消費季，推進國際消費中心城市建設。圖為人們在南京路商業步行街休閑購物。（圖源：人民網） 中評社北京7月24日電／據人民日報報導，漫步上海今潮8弄特色街區，欣賞老建築的同時，沉浸式感受現代商業的潮流氣息；來到重慶天地國際友城美食街，瞭解全球美食文化，品味世界各地風味；走進天津老字號品牌城市集合店，在精心打造的集市場景中，體驗捏面人、吹糖人等傳統文化……2021年，我國開始在上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市開展國際消費中心城市培育建設。三年來，商務部會同相關部門，與五個城市一道推動培育建設各項任務落實落細，取得階段性成效，有效增加了市場新供給，有力激發了消費新活力。



緊扣“國際”，集聚全球優質消費資源



具有悠久歷史的王府井步行街，在北京享有“金街”的美譽。



行走在王府井步行街，古老的飛檐翹角與現代摩天大樓並肩而立，歷史的厚重與現代的時尚交相輝映，讓鐫刻著歲月痕跡的歷史老街，煥發出新的獨特魅力。



走進王府井步行街的apm購物中心，國際、國內各大品牌各種品類的潮流商品琳琅滿目。這家購物中心此前為新東安市場，經過改造提升，聚焦“首店經濟”， 引進了大批品牌首店、概念店，並持續引進電影IP展、藝術展、動畫展等，從傳統百貨變身為深受消費者歡迎的一站式購物商場。



在北京王府中環購物中心西側的一座三進四合院，來自澳大利亞的化妝品品牌伊索在這裡打造了一家中式四合院裡的門店。國際商業品牌與老北京傳統文化場景融合，吸引了眾多消費者。



王府井步行街的新看點，是北京因地制宜建設國際消費中心城市的生動實踐。作為建設國際消費中心城市的重點任務之一，北京優化均衡全市消費地標布局，提升改造傳統商圈，推動大型商業設施落地，打造了一批彰顯文化時尚魅力的消費地標。

