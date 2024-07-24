貴州培育農村電商直播帶頭人

中評社北京7月24日電／據人民日報報導，近日，貴州省商務廳、貴州省委網信辦、貴州省農業農村廳聯合印發實施方案，計劃2024年培育1000名農村電商直播帶頭人，孵化培育100個農村直播電商主體，推出100個農村直播場景及網紅打卡點，推出50個鄉村電商題材短視頻，推動建設30個農村電商直播基地（服務中心）。



實施方案指出，農村電商直播大行動以“和美鄉村·數商興農”為主題，從今年6月起至12月底，通過“政府引導、市場主導、廣泛發動、主體參與”的形式，發動各地組織開展形式多樣、內容豐富的農村電商直播系列活動，促進電商與農村一二三產業深度融合，引領帶動農村電商高質量發展。



實施方案明確了通過組織系列直播活動，培育農村電商新農人、新主體、新業態、新場景，推動貴州好景好物“流量出圈”；培育一批農村電商直播帶頭人，達到讓一部分電商新農人播起來，逐步實現量級農村電商直播體系；依托現有資源，孵化一批農村直播電商主體；推出一批農村電商直播場景及網紅打卡點，豐富“農村直播電商＋”場景應用；推出一批鄉村電商題材短視頻向外傳播，形成一批可復制可推廣的“短視頻＋農業＋文旅”融合促進消費的新模式；與省內外優秀電商企業及直播達人團隊建立合作關係，打造一批農村電商直播網貨“爆品”；推動建設一批農村電商直播基地（服務中心），為農村電商發展提供電商實訓實操、網貨打造、品牌培育、直播帶貨、代運營等服務。