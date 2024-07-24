四川廣漢推廣“積分制”鄉村治理模式

中評社北京7月24日電／據人民日報報導，“今天又積了10分，離領取‘強村惠民卡’又近了一步！” 四川省德陽市廣漢市金輪鎮搖亭社區13組，義務工便民服務隊隊員曾令九說。當天一大早，該服務隊便開始行動，按照安排在主幹道清掃垃圾。這次行動，搖亭社區13組共出動9人，每人積10分，被納入領取“強村惠民卡”的重要依據。



自廣漢市金輪鎮發布“強村惠民卡”以來，全鎮9個村（社區）掀起了參與村級事務、獲取相應積分的熱潮。截至6月底，全鎮已有2000餘人次參與到村級事務積分當中。這是廣漢市推廣“積分制”鄉村治理模式的一個縮影。



為破解“村上手段少、群眾不主動、幹事盡花錢”的鄉村治理難題，今年4月，金輪鎮結合農業農村部推廣的“積分制”鄉村治理模式，創新推出了金輪鎮“強村惠民卡”，旨在通過該卡激發群眾參與村級公共事務獲取積分的熱情。



“強村惠民卡”通過與廣漢乃至德陽全市範圍內的部分醫院、超市、加油站、修車廠等與群眾生活息息相關的商家、單位開展合作，明確“強村惠民卡”各項權益。其中包括：持卡人可免費申請農產品營銷策劃咨詢服務1次／年、持卡人到參與惠民行動的農資商店購買種子等可享受九五折優惠、持卡人可免費申請在廣漢市寨子電商創業孵化中心農村電商新人培訓1人／次等，讓卡片“真有用”、權益“真有效”、群眾“真實惠”。



每月月初，金輪鎮搖亭社區11組的彭學萍都會用手機打開“好德行”村級服務平台，查看積分公示情況。作為第一批領取“強村惠民卡”的村民之一，彭學萍已累計積分1235分，成為搖亭社區的“積分王”。“這裡的每一分，都代表著我們為社區做的貢獻。看著自己的積分排在社區第一，非常有自豪感！”



為保障“強村惠民卡”在運行和管理方面取得實效，金輪鎮先後制定出台多個文件和規定，進一步規範“強村惠民卡”宣傳發動、領取資格、個人使用，以及強村惠民行動參與主體管理等各個環節。

