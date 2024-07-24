武漢鐵路運輸檢察院加強鐵路安全生產監督

中評社北京7月24日電／據人民日報報導，武孝城際鐵路連接湖北省武漢市和孝感市，從孝感城區穿過。此前，中國鐵路武漢局集團有限公司武漢高鐵工務段的巡線工人，巡線到孝感市孝南區仙女湖公園南側時，發現鐵路高架橋下有挖掘機正在進行挖坑施工。



“我們接到隱患線索後，立即去現場調查。當時直觀的感受就是，施工項目距離高鐵實在太近了。”武漢鐵路運輸檢察院第二檢察部檢察官付儉說，根據該項目公示的規劃情況，建成後該小區圍墻距離鐵路橋梁外側僅8.76米，不符合《鐵路安全管理條例》規定。



項目存在雙重安全隱患：工程建設時，如果在高鐵橋下如此近距離開展基坑開挖、打樁等施工作業，可能影響高鐵橋梁的平衡穩定，危及高鐵運行安全；居民樓棟距離高鐵過近，高鐵在運行時產生的噪聲、震動等，也會干擾居民正常生活。但該項目已經取得了孝感市孝南區自然資源和規劃局（以下簡稱“孝南區規劃局”）出具的建設工程規劃許可證。



在實踐中，安全生產領域案件多是某種違法行為已經造成了實際損害結果，檢察機關才啟動立案監督程序。而當違法行為未發生實際損害結果，但存在較大安全隱患時怎麼辦？



在鐵路安全生產領域，武漢鐵路運輸檢察院探索預防性公益訴訟，對該問題線索正式立案。辦案人員多次前往孝南區現場核查、調查取證，瞭解到孝南區規劃局作出前述建設工程規劃許可時，採用從鐵路中心線起算距離的方式，而非法定的從鐵路橋梁外側起算；該局在出具建設工程規劃許可證前，曾向湖北省城際鐵路有限責任公司進行函詢，但並未將規劃建設方案報送審查。