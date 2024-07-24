檢察機關在環境保護等領域開展公益訴訟

中評社北京7月24日電／據人民日報報導，“等到濕地環境被破壞再提起公益訴訟，付出的成本更多！”為給國家一級重點保護野生動物——中華秋沙鴨留足栖息空間，浙江省麗水市人民檢察院第五檢察部主任葉波走遍了濕地附近的相關點位。



此前，麗水市人民檢察院在“益心為公”檢察雲平台上收到志願者反映的線索，稱即將開工建設的某治理提升改造工程，因建設需要，部分進入濕地保護範圍，可能破壞濕地鳥類栖息地。



“我們也收到了麗水市人大常委會轉交的一份相關代表建議，提出要加強對濕地範圍內生物多樣性的保護。”葉波說，檢察機關在收到案件線索後，迅速通過咨詢專家、走訪行政機關、實地調研等方式開展調查。



調查發現，當地即將動工的項目確實可能致使鳥類栖息環境遭受破壞。檢察機關兩次聯動召開磋商會，各方對栖息地段優化工程方案等問題達成共識，並聘請參會人大代表和志願者作為監督員，對工程建設進行全程監督。“檢察機關對可能導致濕地受損的情況，及時開展以事前防範為重點的預防性公益訴訟，能夠有效保護濕地生態。”葉波說。



從“治已病”向“治未病”拓展，這是公益訴訟制度的創新探索。近年來，檢察機關不斷拓展公益訴訟案件範圍，不僅法定辦案領域持續擴展，監督對象也從“已造成公益損害的”拓展到“損害還沒發生但存在損害公益重大風險的”，通過加強預防性公益訴訟，不斷推動從源頭解決公益損害問題。