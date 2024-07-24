醫保支付改革印升級版　提高支付方式統一性

中評社北京7月24日電／據人民日報報導，為做好按病組（DRG）和病種分值（DIP）付費2.0版分組方案落地實施，國家醫保局近日印發《國家醫療保障局辦公室關於印發按病組和病種分值付費2.0版分組方案並深入推進相關工作的通知》（以下簡稱《通知》）。



國家醫保局積極推進以按病種付費為主的多元復合式醫保支付方式改革。我國先後啟動DRG和DIP付費支付方式試點。所謂DRG付費，即按疾病診斷相關分組付費。也就是說，按照疾病診斷、病情嚴重程度、治療方法等因素，把患者分入臨床病症與資源消耗相似的診斷相關組。在此基礎上，醫保按照相應的付費標準進行支付。所謂DIP付費，即按病種分值付費，在總額預算機制下，根據年度醫保支付總額、醫保支付比例及各醫療機構病例的總分值計算點值，形成支付標準，對醫療機構每一病例實現標準化支付。



截至2023年底，全國超九成的統籌地區已經開展DRG／DIP支付方式改革，改革對促進醫療機構主動控制成本、規範診療行為起到了積極作用。但隨著支付方式改革的深入，部分地方醫保部門和醫療機構、醫務人員反映現行分組不夠精準、不夠貼近臨床等問題，希望國家對分組進行動態調整。為有效回應各方關切，國家醫保局通過醫保信息平台收集醫療機構真實歷史數據，其中DRG收集2020年以來78個城市的5371萬條病例數據，DIP收集91個城市的4787萬條病例數據，形成基礎數據庫。經過統計學專家的統計分析，依托中華醫學會、中華口腔醫學會等開展幾十場臨床論證，廣泛徵求並吸收衛生健康部門、財政部門、地方醫保部門、醫療機構的意見建議，形成了2.0版分組方案。