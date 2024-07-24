首屆電競奧運會將於2025年在沙特舉辦

中評社香港7月24日電／23日，在法國巴黎進行的國際奧委會第142次全會上，一項備受關注的提案得到一致通過：於2025年在沙特阿拉伯舉辦首屆奧林匹克電子競技運動會。



國際奧委會此前曾宣布，將與沙特阿拉伯奧委會合作舉辦首屆電競奧運會，並表示該提案將在巴黎奧運會開幕前夕召開的國際奧委會全會上進行審議。



新華社報導，國際奧委會在其官網稱，“今天創造了歷史”。在全會新聞發布會上，巴赫表示，世界在變化，人們正在經歷一場數字革命。這項合作是一座里程碑，國際奧委會和電子競技社區都需要學習很多，找到雙方的共同點。他同時強調，這項合作是基於《奧林匹克憲章》和奧林匹克價值觀實現的。



國際奧委會自2018年起就開始接觸電競，並於2023年在新加坡舉辦奧林匹克電競周。2023年在孟買舉行的第141次全會上，國際奧委會宣布要研究創辦電競奧運會。一年來，國際奧委會電競委員會的工作取得較大進展。



據介紹，國際奧委會與沙特阿拉伯奧委會的合作期限為12年。該提案通過後，雙方將立即著手選定賽事的舉辦城市和場館，並對比賽時間、項目和選手晉級程序等細節進行確認。



國際奧委會表示，將優先考慮與那些已開展電競比賽的國際單項體育組織合作，同時也將優先邀請已接納電競項目的國家（地區）奧委會。此外，由於電競奧運會的特殊性質，國際奧委會須在賽事融資和籌備方面採取不同的方法，國際奧委會將建立一個新的專門機構，與傳統奧運會的籌備和財務模式明確分開。