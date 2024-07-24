西藏尼瑪縣管護員　“我們都是羅布玉傑”

扎西羅布（左）和同事騎車巡邏。（圖源：人民日報） 中評社北京7月24日電／據人民日報報導，茫草原一望無際，數百公里渺無人煙，這是羅布玉傑管護站管護員扎西羅布工作的地方——西藏自治區那曲市尼瑪縣的羌塘草原無人區。



沒有信號，沒有電力，扎西羅布耳畔衹有高原凜冽的風聲。站在一處山頭，扎西羅布指著遠遠的山峰說：“繞過這個山，就到我們在無人區裡最近的管護站了。”



一座山就是一個多小時的車程。哪怕最近的管護站，都要繞過兩三座這樣的山峰。無人區裡沒有路，有的都是之前管護員們留下的車轍印。車子在不斷顛簸中前進，扎西羅布和同伴們早已習慣。



羌塘國家級自然保護區是我國面積最大的陸生生態系統自然保護區，也是我國大型珍稀瀕危高原野生動物的密集分布區，栖息著眾多野生保護動物種群。



自2015年起，西藏在羌塘建立73個野生動物管護站，目前共有780名野生動物專業管護員，扎西羅布就是其中一名。



“有早上9點出發，到晚上八九點多才能回到管護站。”他說。如果碰上了管護站安排的“大巡”，工作人員需要深入無人區內部，開展20多天的深入巡護。這對在無人區工作已久的扎西羅布也是很大的挑戰——喝水需要鑿寒冰、取河水，吃飯需要自己找燃料點火，睡覺則都是自己搭建帳篷，走到哪裡住在哪裡……



巡護路上，野生動物是管護員們最好的“伴侶”。成群結隊的藏野驢悠閑覓食，三三兩兩的藏羚羊時不時地抬起頭看著偶爾路過的車輛。“現在，咱們保護區的動物不怎麼怕人。”扎西羅布自豪地說。



而救助動物，則是巡護路上的重要工作。扎西羅布當專業管護員已有8年多，遇到最多需要救助的動物是雪豹。

