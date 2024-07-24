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俄羅斯禁止13名日本公民入境
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2024-07-24 09:47:53
中評社香港7月24日電／俄羅斯外交部23日宣布，為回應日本方面對俄制裁，俄方決定禁止13名日本公民入境。
新華社報導，俄外交部當天發表聲明說，作為對日本就俄特別軍事行動對俄持續制裁的部分回應，俄方決定無限期禁止13名日本公民入境俄羅斯。
這13人包括日本國際協力機構理事長田中明彥，以及日本樂天集團創始人三木穀浩史、豐田汽車公司會長（董事長）豐田章男等多名日本知名企業高層。
俄外交部發言人扎哈羅娃當天早些時候在一場活動上說，日本為迎合美國而對俄羅斯實施的制裁傷及自身，日本車企不太可能重返俄市場。
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