俄羅斯禁止13名日本公民入境

中評社香港7月24日電／俄羅斯外交部23日宣布，為回應日本方面對俄制裁，俄方決定禁止13名日本公民入境。



新華社報導，俄外交部當天發表聲明說，作為對日本就俄特別軍事行動對俄持續制裁的部分回應，俄方決定無限期禁止13名日本公民入境俄羅斯。



這13人包括日本國際協力機構理事長田中明彥，以及日本樂天集團創始人三木穀浩史、豐田汽車公司會長（董事長）豐田章男等多名日本知名企業高層。



俄外交部發言人扎哈羅娃當天早些時候在一場活動上說，日本為迎合美國而對俄羅斯實施的制裁傷及自身，日本車企不太可能重返俄市場。