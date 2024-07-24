張雪鬆：用更高的精度帶給列車更快的速度

中車唐山機車車輛有限公司機械鉗工特級技師張雪鬆和他的同事。（圖源：人民日報） 中評社北京7月24日電／據人民日報報導，作為中車唐山機車車輛有限公司機械鉗工特級技師，張雪鬆帶領團隊總結出導致鋁合金車體焊接變形的17大類100多種制約因素，同時對高速動車組鋁合金車體智能打磨、端牆板智能焊接等工序進行優化，推動了動車組智能製造的進程。多年來，張雪鬆帶領工作室團隊完成質量攻關60餘項、生產操作創新成果311項。工作室共有國家發明專利13項、國家實用新型專利24項。



中車唐山機車車輛有限公司車體事業部的鋁合金車體生產線上，一列列組裝好的鋁合金車體映入眼簾。在其中一列車體內，機械鉗工特級技師張雪鬆（見圖左，國海濤攝）正拿著數顯內測尺，仔細測量車體每一個部件的大小。“這是我們新組裝的地鐵車體。我們必須確保每一個部件的大小控制在特定精度範圍內，這樣才能避免焊接以後出現變形等問題。”近期，張雪鬆一直待在生產線上，與同事一起解決車體總成工序中出現的問題。



“新時代產業工人應當是復合型人才，不能局限於已有的技能體系。”從業30餘年，機械鉗工出身的張雪鬆，工作之餘先後自學了鉚工、電氣、機械、計算機等業務知識，掌握了數控維修、數控加工、可編程控制器、三維制圖等多項技術。



2004年底，公司開始試制鋁合金車體，張雪鬆從安裝設備之初便參與進來，成為鋁合金車體生產項目的一員。“使用鋁合金材質能使車體更輕，有利於動車組提高運行速度，提升車輛的密閉性等，但對精度要求更高，建造難度也更大。”從傳統碳鋼車體生產轉向鋁合金車體生產，張雪鬆和團隊成員面臨許多挑戰。



“最難的是車體焊接變形的問題。”張雪鬆介紹，焊接的溫度、速度、方向，甚至氣流速度都會直接影響焊縫的質量，“比如，每秒1米的氣流速度，人體是感覺不到的，但是焊接時就容易吹散保護氣體，導致焊接缺陷。”

