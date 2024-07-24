拜登啟程返回華盛頓　將在白宮發表全國講話

中評社香港7月24日電／上星期再度感染新冠病毒的美國總統拜登，結束在特拉華州住所的自我隔離，啟程返回華盛頓。拜登的醫生表示，拜登的新冠病毒檢測已轉為陰性，相關症狀亦已消失。



香港電台報導，拜登在社交平台表示，當地時間星期三晚上8時，他將在白宮橢圓形辦公室向全國發表講話，是他星期日宣布退選和支持由副總統賀錦麗參選總統後的首次正式講話。



另外，白宮表示，拜登星期四下午將會與到訪的以色列總理內塔尼亞胡舉行會談。賀錦麗的幕僚之前就透露，賀錦麗亦會與內塔尼亞胡會面，但未透露日期。